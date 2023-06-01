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Коммерсантъ FM
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Курское село Гоголевка осталось без света из-за атаки беспилотника на подстанцию

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вечером 1 июня со стороны Украины было атаковано село Гоголевка Суджанского района. По его словам, дрон сбросил на подстанцию боеприпас, в следствие чего село осталось без электроэнергии.

«Жители населенного пункта остались без света. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Граничащая с Украиной Курская область регулярно подвергается обстрелам. 31 мая в результате обстрела в регионе пострадали двое строителей, 27 мая сообщалось о гибели мужчины, проводившего работы недалеко от линии укреплений государственной границы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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