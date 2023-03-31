Товары повседневного сброса

Снижение покупательной способности и замедление инфляции продолжают давить на бизнес ритейлеров — продуктовых и торгующих товарами повседневного спроса. Десять крупнейших сетей в четвертом квартале 2022 года замедлили темпы роста в квартальном и годовом выражении, увеличив выручку на 13,7%, до 2,12 трлн руб. Развитие трендов в этом году грозит ритейлерам снижением рентабельности и ростом издержек, но крупнейшие игроки все равно продолжат увеличивать долю рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Оборот десяти крупнейших сетей продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в четвертом квартале 2022 года вырос на 13,7%, до 2,12 трлн руб. без НДС, подсчитали в Infoline. По сравнению с третьим кварталом темпы роста выручки сократились на 6,2 процентного пункта (п. п), а относительно четвертого квартала 2021 года — на 9,2 п. п.

Темпы роста выручки у крупнейших FMCG-сетей замедляются второй квартал подряд. В последние месяцы 2022 года, в частности, замедлилась динамика у «Светофора» — одного из крупных в России операторов жестких дискаунтеров. По данным Infoline, в четвертом квартале 2022 года выручка сети выросла на 23,5%, до 113 млрд руб., год к году, тогда как в третьем квартале оборот увеличивался на 32,5% год к году. В «Светофоре» “Ъ” не ответили.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что «Светофор» в 2022 году резко замедлил органический рост, увеличив сеть на 465 объектов против 1,2 тыс. точек годом ранее, а также закрыл несколько сотен магазинов. Кроме того, добавляет эксперт, на рынке усиливается ценовая конкуренция, особенно с осени 2022 года, когда доля промо вышла на рекордные уровни. По данным NielsenIQ, доля продающихся со скидками продуктов в деньгах осенью достигла 61%, а непродовольственных товаров — 54%.

Наиболее высокие темпы роста выручки в четвертом квартале 2022 года показала Mercury Retail Group (сети «Красное & белое» и «Бристоль»), увеличив оборот на 31,8%, до 282,4 млрд руб., подсчитали в Infoline. Выручка X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») за этот период выросла на 16,3%, до 702,3 млрд руб., «Вкусвилла» — на 16%, до 57,6 млрд руб., год к году. «Магнит», по оценке Infoline, в четвертом квартале 2022 года нарастил выручку на 11,9%, до 594 млрд руб.

Крупнейшие FMCG-ритейлеры в России по обороту по итогам 2022 года Выйти из полноэкранного режима Место Компания Выручка (млрд руб.) Динамика к 2021 году (%) 1 X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») 2596,09 18,3 2 «Магнит» 2281,99 26,2 3 Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль») 960,57 31,9 4 «Лента» 530,2 11,4 5 «Светофор» 409,34 40,2 6 Auchan 272,4 4,6 7 Metro 213,78 1 8 «Вкусвилл» 204,8 25,9 9 «О`Кей» 200,2 8,1 10 ГК «Монетка» 160 15,3 Открыть в новом окне Источник: Infoline.

В Mercury Retail Group “Ъ” не ответили, в «Магните» от комментариев отказались. В X5 Group говорят, что покупатели продолжают придерживаться стратегии бережливого потребления. Это, по словам представителей ритейлера, стимулирует продажи в магазинах формата у дома, приводит к росту доли промо и спроса на товары собственных торговых марок.

Как отмечают в Infoline, «Вкусвилл» в четвертом квартале обошел по выручке Metro, продажи которой в этот период снизились на 14,1%, до 56,9 млрд руб., из-за частичного выхода из строя IT-системы офиса в Германии. В отчетности Metro говорится, что на снижение продаж на 14,1% в рублях повлияло падение покупательной способности из-за военных действий на Украине, а также атака на IT-систему. Во «Вкусвилле» одним из драйверов роста выручки называют доставку. В Metro заявили, что намерены усиливать стратегическое направление — обслуживание b2b-клиентов HoReCa и несетевой розницы, расширять ассортимент, сервисы и развивать e-grocery.

Магазины крупных форматов продолжают сталкиваться со снижением трафика, что отражается и на динамике оборота таких сетей, указывают в Infoline. Как отмечают аналитики, выручка ГК «О’Кей» в четвертом квартале выросла на 2,9%, до 55,6 млрд руб., «Ленты» — на 0,7%, до 145,8 млрд руб., у российского Auchan оборот снизился на 1%, до 71,8 млрд руб. В этих сетях “Ъ” не ответили.

За весь 2022 год, по оценкам Infoline, оборот десяти крупнейших FMCG-сетей вырос на 21,3%, до 7,83 трлн руб. без НДС. Относительно 2021 года темпы роста выручки выросли на 5,3 п. п. X5 Group нарастила розничную выручку на 18,3%, до 2,59 трлн руб., «Магнит» — на 26,2%, до 2,28 трлн руб., Mercury Retail Group — на 31,9%, до 960,6 млрд руб., сообщили в Infoline.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов прогнозирует, что снижение темпов роста оборотов крупнейших торговых сетей продолжится и в первом квартале 2023 года в условиях слабого потребительского спроса и замедления инфляции. Как считают аналитики «Атона», последнее грозит ритейлерам снижением роста сопоставимых продаж (LfL) и ситуацией, когда издержки растут быстрее выручки. Дальнейшее смещение спроса в сторону дешевых товаров может негативно сказаться на валовой рентабельности, а сложная обстановка на рынке труда может вызвать рост расходов на персонал, указывают в «Атоне». По прогнозу Infoline, в 2023 году рост оборота всего продовольственного ритейла в деньгах замедлится до 5,6% против 13,4% в 2022 году. А доля десяти крупнейших торговых сетей в 2023 году, говорит господин Бурмистров, может вырасти с 38,5% до 41,9% год к году.

Алина Савицкая