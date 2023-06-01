Главные новости к утру 1 июня

Ночью Шебекино Белгородской области было под обстрелом на протяжении часа. Один житель потерял руку, другой был контужен. Над Белгородским районом сработала система ПВО.

Воздушная тревога была объявлена в девяти регионах Украины, в том числе в Киевской области. В Киеве звучали взрывы. Киевская городская и областная военные администрации сообщали о работе систем ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех погибших.

Законопроект о повышении потолка госдолга США был принят большей частью конгрессменов Палаты представителей. Далее его должен одобрить Сенат. В случае, если его одобрит Сенат, он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Минфин США разрешил операции с Международным инвестиционным банком до 30 июня.

Футболисты испанской «Севильи» обыграли итальянскую «Рому» в серии пенальти (4:1) в финале Лиги Европы. Испанский клуб стал победителем Лиги Европы седьмой раз.

«Госуслуги» возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов.

Счетная палата обнаружила срыв сроков строительства более половины бюджетных объектов в 2022 году.

Саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай, который не признает юрисдикцию МУС, сообщил Reuters. По данным агентства, так власти ЮАР хотят избежать дискуссий по поводу решения МУС об аресте президента России Владимира Путина.

Врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов поручил разобраться с дефицитом куриных яиц в городе Билибино. Местные жители этого города жалуются, что яйца продают только по паспорту.

Гражданина Китая, арестованного в июле 2021 года, обвинили в контрабанде леса из Иркутской области почти на 1,5 млрд руб., а также организации преступного сообщества.

Правительство приняло решение постепенно возвращать технический регламент в автопроме до 1 февраля 2024 года. Действующие смягчения будут отменять постепенно. С декабря 2023 года установка ABS вернется в обязательные требования к выпуску автомобилей.

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