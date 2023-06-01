Минфин США разрешил операции с Международным инвестиционным банком до 30 июня

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выпустило лицензию, разрешающую операции с Международным инвестиционным банком (МИБ), контролируемым Россией. Проводить операции разрешено до 30 июня.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, регулярные и необходимые для проведения платежей по долговым ценным бумагам, выпущенным Международным инвестиционным банком (МИБ) до 12 апреля 2023 года, разрешены до 12:01 утра по восточному времени (07:01 мск) 30 июня 2023 года»,— сообщается в лицензии.

Минфин США ввел санкции против Международного инвестиционного банка 12 апреля. После этого Венгрия, где находилась штаб-квартира банка, отозвала всех своих представителей, работавших там. Из-за санкции руководство банка решило перенести штаб-квартиру из Будапешта в Россию.

Минфин США считает, что работа Международного инвестиционного банка позволяет России расширять «разведывательное присутствие» в Европе и «открывает двери для операций вредоносного влияния» в Центральной Европе и на Западных Балканах. По данным Минфина США, банк могут использовать для коррупционных операций и обхода санкций.

Анастасия Ларина