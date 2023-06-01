Главные анонсы 1 июня

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей, проведет встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в пленарном заседании ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое пройдет в Кейптауне.

Госдума соберется на пленарное заседание.

В России начнут работу региональные филиалы государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении до 2 сентября срока ареста Дарьи Треповой — фигурантки дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.

Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос о передаче из Белоруссии в Россию для дальнейшего отбывания наказания россиянки Софьи Сапеги.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к главе отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России «иностранным агентом», а также экстремистской организацией и запрещен) Марии Певчих.

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении компании WhatsApp LLC (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) за отказ удалить запрещенный контент. Аналогичный протокол судья участка рассмотрит в отношении американского фонда Wikimedia Foundation Inc.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении девяти участников диверсионной штурмовой неонацистской группы «Медведи SS».

Арбитражный суд в Красноярске проведет заседание по иску Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН к региональному министерству природных ресурсов и экологии о лишения статуса особой охраняемой территории дендрария в микрорайоне Академгородок площадью 15,15 га.

В Москве с 1 по 10 июня пройдет визит мирной миссии стран Африки.

В Кишиневе запланирована встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В повестке выборы председателя ГА ООН.

В Осло продолжится неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО.

В Хельсинки состоится визит государственного секретаря США Энтони Блинкена.

В Токио министр обороны Японии Ясукадзу Хамада проведет переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

В Минске пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ.