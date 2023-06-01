В Киеве и Киевской области слышны взрывы, работает система ПВО

Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины, в том числе в Киевской области. В Киеве звучат звуки взрывов, сообщает УНИАН. Киевская городская и областная военные администрации сообщают о работе систем противовоздушной обороны.

Из данных системы оповещения граждан следует, что воздушная тревога действует в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также на подконтрольных Украине частях Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Сообщается о взрывах в Харькове.

Анастасия Ларина