Испанская «Севилья» в седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы

Футболисты испанской «Севильи» обыграл итальянскую «Рому» в серии пенальти (4:1) в финале Лиги Европы. Основное время закончилось со счетом 1:1. Испанский клуб стал победителем Лиги Европы седьмой раз в своей истории.

Встреча проходила на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Счет открыл на 35 минуте первого тайма футболист «Ромы» Пауло Дибала. На 55 минуте второго тайма другой игрок «Ромы» Джанлука Манчини срезал мяч в свои ворота.

«Севилья» — рекордсмен по победам в Лиге Европы. В последний раз испанский клуб завоевывал трофей в 2020 году. Поскольку команда выиграла Лигу Европы, то в предстоящем сезоне она будет выступать в Лиге чемпионов.