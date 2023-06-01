Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

Законопроект о повышении потолка госдолга США был принят большей частью конгрессменов Палаты представителей. Трансляцию голосования ведет телеканал c-span. За законопроект проголосовали 314 конгрессменов. Против — 117. «Законопроект одобрен»,— сообщил председатель слушаний.

Далее законопроект должен одобрить Сенат. В случае, если его одобрит Сенат, он отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Ранее господин Байден ранее призвал обе палаты Конгресса поддержать законопроект.

29 мая президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сообщили о достижении окончательного соглашения по повышению потолка госдолга. Предел государственного долга будет повышен до 1 января 2025 года взамен на сокращение бюджетных расходов.

При этом в Белом доме утверждают, что повышение потолка госдолга не отразится на финансовой помощи Вашингтона Украине. По мнению экспертов, потолок госдолга не сильно отразится на экономике США — необоронные расходы останутся на прежнем уровне в ближайшие два года.

Подробнее об этом — в материале «Занимать больше, тратить меньше».

Анастасия Ларина