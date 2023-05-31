Дети из приграничных районов Белгородской области приедут отдыхать под Ярославль

Дети из Белгородской области будут отдыхать в ярославских детских оздоровительных лагерях, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. С просьбой о размещении обратился белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий "Ясные зори"

Фото: мэрия Ярославля Санаторий "Ясные зори"

Фото: мэрия Ярославля

«Работа еще ведется, точное количество детей, которых мы сможем принять, уточняется»,— сказал Михаил Евраев.

Планируется, что детей примут детские лагеря имени Горького и «Чайка», детский лагерь имени Матросова и санаторно-лесная школа имени Шарова.

Антон Голицын