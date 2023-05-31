Дети из приграничных районов Белгородской области приедут отдыхать под Ярославль

Дети из Белгородской области будут отдыхать в ярославских детских оздоровительных лагерях, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. С просьбой о размещении обратился белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Санаторий "Ясные зори"
Фото: мэрия Ярославля
«Работа еще ведется, точное количество детей, которых мы сможем принять, уточняется»,— сказал Михаил Евраев.
Планируется, что детей примут детские лагеря имени Горького и «Чайка», детский лагерь имени Матросова и санаторно-лесная школа имени Шарова.