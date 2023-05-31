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Коммерсантъ FM
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Воронежские власти готовы создать пункты временного размещения для белгородцев из приграничных районов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил в случае необходимости оперативно готовить пункт временного размещения для жителей приграничных районов соседней Белгородской области, подвергающейся ежедневным обстрелам.

В Воронежской области в летнем лагере «Ландыш» организованы места для отдыха детей из приграничных районов Белгородской области. Всего в первую смену там отдохнут 300 белгородских детей. «Понимаю, что наша помощь может понадобиться ребятам и их родителям и после окончания смены. Поэтому поручил своим сотрудникам оперативно готовить пункт временного размещения, если конечно, такой запрос у белгородцев появится»,— написал чиновник в своем Telegram-канале.

Белгородская область подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. В регионе в последнее время сильно выросло количество пострадавших. Вчера, 30 мая, один из снарядов попал в пункт временного размещения жителей приграничных районов. В результате погиб мужчина, четыре человека получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей, первые 300 детей будут направлены в Воронеж.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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