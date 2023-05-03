Глава Кубани опроверг информацию об эвакуации жителей поселка Волна после пожара на нефтебазе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг информацию о том, что после пожара на нефтебазе началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие»,— написал Вениамин Кондратьев.

Ночью 3 мая в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоили высший ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Ранее глава Кубани сообщил, что, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В соцсетях распространяется информация, что причиной произошедшего стала атака БПЛА. Однако официально эти сведения не подтверждаются. Глава Темрюкского района Федор Бабенков уточнил, что причины происшествия устанавливаются.

Татьяна Ручкина

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