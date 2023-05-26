Губернатор Кондратьев: причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Взрывы, которые произошли рано утром сегодня, 26 мая, в центре Краснодара, стали следствием падения двух беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее власти региона и города причину инцидента не называли, в СМИ и соцсетях публиковались видео с места происшествия, на них был виден летящий объект, который врезался в дом, после чего начался пожар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия падения беспилотников в Краснодаре

Фото: Страница Евгения Наумова в Telegram Последствия падения беспилотников в Краснодаре

Фото: Страница Евгения Наумова в Telegram

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв»,— написал глава региона в Telegram.

По данным местных властей, инцидент произошел в 4:17 по местному времени в районе здания на улице Морская, 54/2 в центральной части города. По указанному адресу находится клиентский сервис компании МТС, здание пострадало незначительно. В пятиэтажке по улице Гаражной, которая находится в том же жилом массиве, выбило около 20 окон. Эвакуацию жителей улицы Морской опровергал муниципальный центр управления города.

Мэр города Евгений Наумов сообщил, что провел заседание оперштаба, посвященное инциденту. «Конечно, специалисты должны проверить все помещения и конструкции изнутри. Но уже сейчас могу сказать, что в многоквартирном доме кровля не пострадала. Окна в нем планируем восстановить в кратчайшие сроки»,— написал он в Telegram. По данным главы города, пострадал также частный дом, как сильно — не уточняется.

В последние месяцы регионы России, граничащие с Украиной, часто подвергаются атакам беспилотников. Вчера, 25 мая, власти Крыма сообщали, что в разных районах республики были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы, а также сбиты силами противовоздушной обороны шесть беспилотников. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о сброшенном с БПЛА в поселке Октябрьский Белгородского района взрывном устройстве: в результате атаки было повреждено административное здание.

Атаки беспилотников фиксировались и на Кубани. В начале мая Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе был атакован два раза за два дня. В первый раз горели резервуары с нефтепродуктами на площади 400 кв. м. Следственный комитет России обещал расследовать «преступные действия ВФУ (вооруженные формирования Украины.— "Ъ")». Во второй раз БПЛА повредил одну из установок. Об инцидентах с БПЛА в краевой столице ранее не сообщалось.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Виктория Колганова