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Атака не дошла до НПЗ

В Краснодарском крае были сбиты беспилотники

В ночь на воскресенье, 28 мая, в Северском районе Краснодарского края была совершена попытка атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). БПЛА сбили, возникшее в результате инцидента задымление ликвидировали. Это уже четвертая подтвержденная официальными властями атака с воздуха на объекты региона: ранее два беспилотника атаковали вышку сотовой связи в центре Краснодара, также были совершены налеты на Ильский НПЗ и резервуар с нефтепродуктами на Тамани. Во всех случаях обошлось без человеческих жертв.

Фото: пресс-служба ООО «КНГК-ИНПЗ»

Фото: пресс-служба ООО «КНГК-ИНПЗ»

Сегодня, 28 мая, около двух часов ночи в Краснодарском крае был совершен очередной налет беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод. По информации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Северского района, несколько неустановленных беспилотных аппаратов приблизились к территории НПЗ, все они были нейтрализованы. «Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет»,— сообщили в районной ЕДДС.

Администрация Краснодарского края и руководство Ильского НПЗ пока официально не прокомментировали произошедшее.

ООО «КНГК-ИНПЗ» — производственный комплекс, входящий в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов ЮФО. Компания осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузку готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. Завод расположен в Северском районе Краснодарского края в поселке городского типа Ильский.

Это уже третья атака беспилотников на объекты Краснодарского края. 26 мая в 4:17 взрыв произошел в самом центре Краснодара в районе Морской улицы. Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, город был атакован двумя беспилотниками. В результате было повреждено офисное здание и жилой дом. Также взрывной волной и осколками беспилотных аппаратов были повреждены два здания на расположенной неподалеку улице Гаражной. Там выбило окна в пятиэтажном доме и повредило крышу частного домовладения.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что провел заседание оперштаба, посвященное инциденту. «Конечно, специалисты должны проверить все помещения и конструкции изнутри. Но уже сейчас могу сказать, что в многоквартирном доме кровля не пострадала. Окна в нем планируем восстановить в кратчайшие сроки»,— написал он в Telegram.

4 мая произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. Огонь охватил резервуары с нефтепродуктами, площадь возгорания составила 400 кв. м.

В результате происшествий была повреждена одна из установок объекта. Как сообщили позже власти Краснодарского края, причиной стала атака беспилотников. По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании на нефтеобъекте поступило в 2:05. К тушению привлекли 167 человек личного состава и 39 единиц техники.

Ночью 3 мая вблизи порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Возгорание, по данным федеральных СМИ, также произошло в результате атаки беспилотника.

Дмитрий Михеенко, Краснодар

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