Очень страшное Шебекино

После вчерашнего налета беспилотников на Москву, во время которого никто серьезно не пострадал, в Белгородской области продолжились обстрелы приграничья. За последние два дня там погибли двое и ранены восемь мирных жителей. Вчера ВСУ ударили по санаторию в городе Шебекино, в котором власти разместили эвакуированных из находящегося прямо на границе поселка Середа. Власти региона констатируют, что не могут ускорить процедуры предоставления нового жилья переселяемым из-за обстрелов гражданам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удар ВСУ по территории санатория под Белгородом привел к гибели одного и ранению двух граждан

Фото: t.me / vvgladkov Удар ВСУ по территории санатория под Белгородом привел к гибели одного и ранению двух граждан

Фото: t.me / vvgladkov

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле вооруженными силами Украины пункта временного размещения (ПВР) жителей отселенных сел Шебекинского городского округа в 18:15 30 мая. Одетый в хаки, небритый губернатор записал видеообращение об этом прямо из-за руля внедорожника, отправляясь на место трагедии: «Недобрый вечер… Погибли и ранены люди».

В связи с этим господин Гладков отменил запланированный на тот же вечер прямой эфир с жителями: «Надеюсь, они меня поймут».

Позднее глава региона опубликовал фото с места событий: здания с пробитыми стенами и снесенными крышами, воронки на асфальте, вырванные из земли ворота и покореженная будка охранника. По этим снимкам можно идентифицировать место трагедии — здания и оформление территории идентично санаторию «Первое мая», расположенному в Шебекине на реке Нежеголь на окраине города, выходящей на почти ежедневно попадающее под обстрелы село Новая Таволжанка. Губернатор сообщил, что ПВР был организован «в санатории». По прямой от жилых корпусов «Первого мая» до территории Украины лишь 6,5 км.

Как сообщил глава региона, в ПВР уже больше года располагались эвакуированные жители села Середа Шебекинского городского округа, находящегося прямо на российско-украинской границе. После обстрела экстренные службы «максимально оперативно» вывезли их «в другой населенный пункт» на нескольких автобусах. «Здесь находились мирные жители — старики и дети… Нечеловеческие испытания выпали на долю этих людей»,— написал в своем telegram-канале господин Гладков.

По его данным, ВСУ обстреляли ПВР «из ствольной артиллерии». Три прямых попадания в санатории пришлись на жилой и административный корпуса, а также на территорию его проходной.

В зданиях была пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Осколки повредили два легковых автомобиля. От украинской атаки пострадали три мирных жителя. Погиб охранник санатория, которого звали Виталий Алексеевич, сообщил губернатор. Еще двое мужчин получили тяжелые проникающие ранения: один — в брюшную полость, второй — в грудную клетку. По состоянию на 22:30 вторника обоих прооперировали, оба находятся в реанимации, их состояние оценивается как «тяжелое».

Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с эвакуированными, когда автобусы вывозили их из ПВР, и обсудил вопросы предоставления жилья. «Некоторым было плохо. У кого-то сердце прихватило, у кого-то давление. Бригады скорой оказали всю необходимую помощь. Поговорили по порядку предоставления жилья, местами эмоционально. Жители говорят: "Дайте деньги, мы сами все купим". Так сделать, конечно, нельзя»,— отметил губернатор.

«Как бы нам ни хотелось быстрее и искренне помочь людям, мы все процедуры должны соблюсти. Есть закон, есть бюджетные деньги, мы обязаны провести все процедуры,— заключил господин Гладков.— Жалко людей. Жалко детей». Губернатор заверил, что сегодня с жителями по вопросу предоставления жилья дополнительно встретится региональный министр строительства Оксана Козлитина.

Атаке на пункт размещения беженцев предшествовало усиление украинского огня по всей остальной территории белгородского приграничья. 29 мая ВСУ выпустили по региону 217 снарядов и четыре беспилотника-камикадзе, сообщается в ставшей уже будничной сводке обстрелов за сутки от губернатора. Это меньше, чем 28 мая, когда было зафиксировано 303 «прилета». Однако обстрелы имели куда большие последствия.

В частности, по Шебекинскому округу выпустили 155 снарядов. В селе Графовка погиб мужчина: он занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд. Хозяин скончался на месте от полученных травм, его супруга была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а ее мама — с гипертоническим кризом. Также в Шебекине четверо работников одного из обстрелянных промышленных предприятий получили ожоги верхних дыхательных путей.

По данным на утро 30 мая, один из них находился в реанимации в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Состояние остальных оценивается как «средней степени тяжести». Всего за 29 мая в регионе было повреждено 36 частных домовладений, 20 автомобилей, шесть предприятий и один коммерческий объект.

В течение дня 30 мая МЧС 15 раз сообщало об обстрелах белгородских населенных пунктов, в том числе три раза — Новой Таволжанки, один раз — Шебекина. До сообщений об атаке на ПВР губернатор прокомментировал только один инцидент в Новой Таволжанке. По его словам, в селе пострадавших нет, но были сильно повреждены частное домовладение и один автомобиль. Еще в трех домах взрывной волной выбиты стекла, посечены фасады, заборы и хозпостройки.

С заявлением по поводу обстрелов ВСУ и атаки на Москву вчера выступил депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов. В своих соцсетях он призвал дать «объективную оценку произошедшим событиям». По словам парламентария, «каждый прежде всего для себя должен сделать максимально взвешенные выводы». И ключевой вывод, по мнению господина Чижова, заключается в том, что «где бы человек ни находился, не получится отгородиться от СВО» или «сделать вид, что обстрелы приграничных областей и в целом все, что сейчас происходит», его не касаются.

Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин вчера предположил, что «враг бегает по Белгородской области, куда хочет», хоть регион и является «дорогой противника в центр России».

Сергей Калашников, Александр Прытков