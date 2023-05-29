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Коммерсантъ FM
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Шебекинский округ Белгородской области обстреливали больше часа, погиб мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что населенные пункты Шебекинского городского округа обстреливались со стороны Украины больше часа. В результате в селе Графовка погиб мужчина. Снаряд прилетел к нему во двор.

«Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения»,— написал губернатор в Telegram.

По данным губернатора, обстрелу подверглись также Шебекино, Муром и Новая Таволжанка, там повреждена линия электропередачи. В Графовке 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки, задета линия электропередачи.

Белгородская область последнее время подвергается интенсивным обстрелам со стороны Украины. Ежедневно местные власти отчитываются о прилетах снарядов по приграничным населенным пунктам. Только за прошедшие сутки в регионе упало более 300 снарядов, четыре человека пострадали.

В субботу, 27 мая, в обстреле Шебекинского округа погиб охранник одного из предприятий, а трое местных жителей получили ранения.

Из-за обстрелов в регионе действует повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня, 29 мая, заявил, что присоединение граничащей с его регионом Харьковской области решит проблему регулярных атак со стороны Украины.

Сергей Толмачев, Воронеж

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