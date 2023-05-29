В Белгородский области в результате обстрелов пострадали четыре человека

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в городе Шебекино атакованы два промышленных предприятия, в одном из них загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Пострадали четверо мужчин, их госпитализировали с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести.

Также было обстреляно село Новая Таволжанка. В результате никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света остаются сама Новая Таволжанка, а также поселок Шамино и село Архангельское. «В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась»,— написал господин Гладков в Telegram.

27 мая Шебекино обстреляли дважды за день, никто не пострадал, но несколько зданий получили повреждения. 28 мая беспилотник атаковал село Новая Таволжанка, осколки повредили газопровод и линию электропередачи. В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер