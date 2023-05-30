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Коммерсантъ FM
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Генпрокурор Краснов поручил взять на контроль расследование атаки БПЛА на Москву

Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Подмосковья взять на контроль «расследование обстоятельств происшествий в жилых домах» региона. Сегодня утром, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. По версии Минобороны, их было восемь. Пострадало несколько зданий.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным генпрокуратуры, в Москве инциденты произошли в жилых домах на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте, а также на улице Атласова в Новой Москве. В результате «на домах имеются повреждения», подробности не приводятся. В Московской области «происшествия зафиксированы в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе».

Атака беспилотников на Москву. Главное

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В Москве работу правоохранительных органов и специальных служб координируют прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов (АО) Николай Красиков, прокуроры Юго-Западного АО Максим Кисилев и Западного АО Андрей Данилов. В Московской области на месте происшествия работают одинцовский прокурор Евгений Кунегин и красногорский прокурор Сергей Молочков, добавили в генпрокуратуре.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что несколько жилых домов получили незначительные повреждения, число пострадавших зданий он не приводил. По данным Минобороны, пять БПЛА удалось сбить, а три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. Telegram-канал Baza писал, что всего было направлено около 25 беспилотников. По данным «Ъ», СКР возбудит дело о терроризме, покушении на массовое убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 205, 30, 105 и 167 УК).

Подробности — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперт работает на месте падения дрона

Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперты изучают обломки дрона

Эксперты изучают обломки дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперты изучают обломки дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Лаура Кеффер

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