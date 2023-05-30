Генпрокурор Краснов поручил взять на контроль расследование атаки БПЛА на Москву

Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Подмосковья взять на контроль «расследование обстоятельств происшествий в жилых домах» региона. Сегодня утром, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. По версии Минобороны, их было восемь. Пострадало несколько зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным генпрокуратуры, в Москве инциденты произошли в жилых домах на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте, а также на улице Атласова в Новой Москве. В результате «на домах имеются повреждения», подробности не приводятся. В Московской области «происшествия зафиксированы в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе».

В Москве работу правоохранительных органов и специальных служб координируют прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов (АО) Николай Красиков, прокуроры Юго-Западного АО Максим Кисилев и Западного АО Андрей Данилов. В Московской области на месте происшествия работают одинцовский прокурор Евгений Кунегин и красногорский прокурор Сергей Молочков, добавили в генпрокуратуре.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что несколько жилых домов получили незначительные повреждения, число пострадавших зданий он не приводил. По данным Минобороны, пять БПЛА удалось сбить, а три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. Telegram-канал Baza писал, что всего было направлено около 25 беспилотников. По данным «Ъ», СКР возбудит дело о терроризме, покушении на массовое убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 205, 30, 105 и 167 УК).

Подробности — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Лаура Кеффер