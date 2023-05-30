Главные новости к утру 30 мая

Москва была атакована беспилотниками, сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадали несколько жилых домов, в том числе многоэтажки.

В Киеве ночью вновь произошли взрывы. В центральной части Украины объявлялась воздушная тревога.

Вооруженные силы Украины получили около 60 танков Leopard, сообщил министр обороны Алексей Резников. По его словам, армии необходимо около 120 западных истребителей. Министр обещал не наносить удары по России.

США продолжают рассматривать возможность отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщил президент Джо Байден.

Власти Сербии анонсировали встречу президента Александра Вучича с представителями Запада, России и Китая 30 мая. В ходе столкновений в Косово пострадали больше 50 сербов и больше 40 бойцов миссии НАТО. О причинах

Фотогалерея Столкновения в Косово Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции Фото: Reuters / Laura Hasani Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек Фото: Reuters / Laura Hasani Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены Фото: Reuters / Laura Hasani Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены Фото: Reuters / Laura Hasani Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово Фото: Reuters / Laura Hasani Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Последствия столкновений в Косово Фото: Reuters / Laura Hasani Следующая фотография 1 / 9 29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции Фото: Reuters / Laura Hasani Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек Фото: Reuters / Laura Hasani Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены Фото: Reuters / Laura Hasani Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены Фото: Reuters / Laura Hasani Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово Фото: Reuters / Laura Hasani Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj Последствия столкновений в Косово Фото: Reuters / Laura Hasani Смотреть

Новый законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на иски и перевод невостребованных лицензионных отчислений в казну, узнал «Ъ». В документе записано, что контент может ввозиться в Россию в том числе по договорам с иностранными компаниями. Подробнее

Новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет применяться для разведки украинских военных объектов, сообщил источник «РИА Новости». Аппарат был запущен 27 мая.

Китай отказал США в проведении встречи министров обороны. Это может быть связано с нахождением китайского министра в американских санкционных списках.

Группа S8 Capital Армена Саркисяна приобрела российского производителя «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле, узнал «Ъ». В результате сделки группа по размерам мощностей войдет в топ-3 производителей шин в России после «Татнефти», которая в этом году приобрела крупнейший завод у Nokian, и «Нижнекамскшины». Подробнее

Китай запустил корабль с тремя космонавтами к своей орбитальной станции. На орбите теперь в общей сложности находятся рекордное число людей — 17.

О предстоящих 30 мая важнейших событиях — в анонсах «Ъ».