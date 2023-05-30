Главные новости к утру 30 мая

Москва была атакована беспилотниками, сообщил мэр Сергей Собянин. Пострадали несколько жилых домов, в том числе многоэтажки.
В Киеве ночью вновь произошли взрывы. В центральной части Украины объявлялась воздушная тревога.
Вооруженные силы Украины получили около 60 танков Leopard, сообщил министр обороны Алексей Резников. По его словам, армии необходимо около 120 западных истребителей. Министр обещал не наносить удары по России.
США продолжают рассматривать возможность отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщил президент Джо Байден.
Власти Сербии анонсировали встречу президента Александра Вучича с представителями Запада, России и Китая 30 мая. В ходе столкновений в Косово пострадали больше 50 сербов и больше 40 бойцов миссии НАТО. О причинах
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Столкновения в Косово
Новый законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на иски и перевод невостребованных лицензионных отчислений в казну, узнал «Ъ». В документе записано, что контент может ввозиться в Россию в том числе по договорам с иностранными компаниями. Подробнее
Новый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» будет применяться для разведки украинских военных объектов, сообщил источник «РИА Новости». Аппарат был запущен 27 мая.
Китай отказал США в проведении встречи министров обороны. Это может быть связано с нахождением китайского министра в американских санкционных списках.
Группа S8 Capital Армена Саркисяна приобрела российского производителя «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле, узнал «Ъ». В результате сделки группа по размерам мощностей войдет в топ-3 производителей шин в России после «Татнефти», которая в этом году приобрела крупнейший завод у Nokian, и «Нижнекамскшины». Подробнее
Китай запустил корабль с тремя космонавтами к своей орбитальной станции. На орбите теперь в общей сложности находятся рекордное число людей — 17.
О предстоящих 30 мая важнейших событиях — в анонсах «Ъ».