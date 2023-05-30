Украина получила от Запада около 60 танков Leopard и просит 120 истребителей

Вооруженные силы Украины получили около 60 танков Leopard, сообщил министр обороны Алексей Резников. По его словам, армии необходимо около 120 западных истребителей. Министр обещал не наносить удары по России.

Глава оборонного ведомства в интервью медиагруппе Funke напомнил, что в коалицию по поставкам Leopard немецкого производства входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. У Украины около двух батальонов по 30 танков. Господин Резников отметил, что Киев получил также колесные танки AMX-10RC от Франции, танки британского производства Challenger и американские Abrams. Их число он не привел.

Киев хочет получить в распоряжение около 120 истребителей. «Большую часть должны составить F-16, которых в мире насчитывается свыше 5 тыс. машин»,— сказал господин Резников (перевод ТАСС). Он хочет, чтобы первые истребители F-16 прибыли на Украину к концу года. По его словам, обучение пилотов занимает от четырех до шести месяцев. Необходимо обучение инженеров, техников и механиков, на которое может потребоваться до шести месяцев.

Вместе с тем министр считает, что важным подспорьем стали бы немецкие Eurofighter и шведские Gripen. Украина надеется, что сможет получить германские Eurofighter и Tornado. «Если бы Великобритания и Германия объединили свои мощности в вопросе Eurofighter, это было бы важным шагом. <...> Мы могли бы сформировать коалицию по истребителям с базовыми моделями F-16, Eurofighters и Gripen»,— добавил министр.

Господин Резников напомнил, что Дания и Нидерланды в ближайшее время должны начать подготовку Украинских пилотов управлению F-16. По его словам, ведутся переговоры по присоединению к процессу Польши и Бельгии. Великобритания «готова предложить украинцам курсы обучения на самолетах Eurofighter».

Министр обороны Украины заявил, что Киев стремится к «нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией. «Российская земля нам не нужна»,— заверил он. Как передает ТАСС, Алексей Резников также отверг участие украинской стороны в обстреле Белгородской области, но цитата не приводится.

Украина, по словам министра, готовится к наступательным операциям «в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке».

О поддержке Украины со стороны стран Запада — в материале «Ъ» «Цыплят по Остину считают».

Леонид Уварчев