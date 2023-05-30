Китай отказал США в проведении встречи министров обороны

Китай отклонил запрос США о встрече глав оборонных ведомств на полях сингапурской конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сообщил Пентагон. По информации СМИ, это связано с тем, что министр обороны КНР Ли Шанфу внесен в американские санкционные списки.

«Ночью КНР проинформировала США, что отклоняет направленное нами в начале мая предложение провести встречу министра Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе»,— говорится в ответе Пентагона на запрос The Wall Street Journal. Минобороны США отметило, что верит в необходимость сохранения открытых коммуникаций, «чтобы конкуренция не переросла в конфликт».

О планах Пентагона организовать встречу глав Минобороны США и КНР стало известно в начале мая. Взаимодействие затрудняет нахождение китайского министра в санкционных списках США. Он был включен их еще до вступления в должность — в 2018 году, когда возглавлял управление вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Против него ввели ограничение за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Леонид Уварчев