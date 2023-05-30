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Коммерсантъ FM
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Вучич встретится с представителями Запада, России и Китая на фоне обострения в Косово

Власти Сербии анонсировали встречу президент Александра Вучича с представителями «Квинты» (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии) на фоне обострения ситуации в Косово. Днем также пройдут встречи с послом России Александром Боцан-Харченко и послом Китая Чен Бо. Контакты состоятся утром и днем 30 мая.

Детали встреч, как и их темы, не уточняются. Они пройдут на фоне серьезного обострения на севере Косово, населенного в основном сербами. Сербия считает территорию частично признанной в мире республики своей.

Тысячи косовских сербов собрались накануне, 29 мая, перед зданиями органов местной власти с требованием отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Возле зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были размещены силы миссии НАТО KFOR со спецсредствами. Произошли столкновения. Пострадали больше 50 сербов и больше 40 бойцов KFOR, в основном венгров и итальянцев.

О причинах столкновения — в материале «Ъ» «Косовские мэры приступили к работе с помощью спецсредств».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Столкновения в Косово

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

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29 мая протестующие собрались перед зданиями администраций на севере Косово с требованиями отставки мэров-албанцев и отвода полиции

Фото: Reuters / Laura Hasani

Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) заблокировали подходы к зданиям городских администраций муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Также был блокирован мост через реку Ибар, разделяющий албанскую и сербскую часть Косовска-Митровицы

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

В Звечане граждане попытались прорваться через кордоны, но полиция применила против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Всего в столкновениях участвовали несколько тысяч человек

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях с полицией и контингентом НАТО в Косово пострадали 52 серба, трое тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также в конфликте пострадали 41 военный НАТО (KFOR), трое были тяжело ранены

Фото: Reuters / Laura Hasani

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность и выдвинуть ее к границе с Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

Также Александр Вучич анонсировал встречу с представителями Великобритании, Германии, Италии, США и Франции 30 мая

Фото: Reuters / Valdrin Xhemaj

Последствия столкновений в Косово

Фото: Reuters / Laura Hasani

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