Вучич встретится с представителями Запада, России и Китая на фоне обострения в Косово

Власти Сербии анонсировали встречу президент Александра Вучича с представителями «Квинты» (США, Великобритании, Германии, Франции, Италии) на фоне обострения ситуации в Косово. Днем также пройдут встречи с послом России Александром Боцан-Харченко и послом Китая Чен Бо. Контакты состоятся утром и днем 30 мая.

Детали встреч, как и их темы, не уточняются. Они пройдут на фоне серьезного обострения на севере Косово, населенного в основном сербами. Сербия считает территорию частично признанной в мире республики своей.

Тысячи косовских сербов собрались накануне, 29 мая, перед зданиями органов местной власти с требованием отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Возле зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были размещены силы миссии НАТО KFOR со спецсредствами. Произошли столкновения. Пострадали больше 50 сербов и больше 40 бойцов KFOR, в основном венгров и итальянцев.

О причинах столкновения — в материале «Ъ» «Косовские мэры приступили к работе с помощью спецсредств».

Леонид Уварчев