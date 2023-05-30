МЧС проверяет сообщение о взрыве в Новой Москве, в многоэтажке выбило окна

МЧС проверяет сообщение о происшествии в Новой Москве, после которого в многоэтажке выбило окна. Очевидцы слышали звук взрыва, передает ТАСС. Telegram-каналы Mash, Baza и ряд других опубликовали видео жильцов, которые нашли под окнами многоэтажки, как они предполагают, обломки беспилотника. Недалеко от места происшествия находится аэропорт Внуково.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли по заявке жителей на улице Атласова, 11. Они обнаружили «по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже», сообщило региональное управление МЧС. Признаков пожара не обнаружено. «Устанавливается причина и обстоятельства произошедшего»,— сказал представитель управления.

Первые сообщения о взрыве появились до 5:00. Местные власти пока не комментировали информацию.

Атласова, 11 находится в городе Московский в составе столицы. Он находится меньше чем в 10 км от аэропорта Внуково. Кроме того, примерно в 20 км от места происшествия, в Одинцово Московской области ночью произошел пожар на складе с бумагой с тремя погибшими.