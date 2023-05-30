«Вагоноремонт» прицепил инвесторов

ООО «Специализированный застройщик "Артстрой"», входящее в ГК «Основа» Александра Ручьева, стало победителем торгов по покупке 5 га на улице Дубнинской на севере Москвы, входящей в программу комплексного развития территории промзоны «Вагоноремонт». Аукцион проводила мэрия Москвы. Сумма сделки составила 559 млн руб., следует из протокола торгов, опубликованного вечером 29 мая. В ГК «Основа» отказались от комментариев.

На этой территории ГК «Основа» сможет возвести 297 тыс. кв. м недвижимости, из которых 165 тыс. кв. м — жилье, включая 16,5 тыс. кв. м, которые будут переданы городу для расселения жителей по программе реновации. Остальная часть площадки будет застроена общественно-деловыми и производственными объектами и логопарком. Объем инвестиций в проект оценочно составит 38,6 млрд руб.

За право на застройку этой территории боролись несколько компаний. Среди них — структура Level Group Вадима Мошковича. В торгах хотела участвовать и дочерняя компания краснодарского девелопера AVA Group, однако ее не допустили до процедуры.

Дарья Андрианова