В живописной технике

Сезон летних напитков в Ola Bar открылся специальным коктейльным меню «Импасто». Миксы посвящены известным художественным полотнам.

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Импасто — особая техника нанесения краски плотными мазками, отчего работа получается структурнее и объемнее. Именно подобным эффектом вдохновлялся шеф-бармен Михаил Кузьмин, создатель новых коктейлей.

Например, «Летний день» с нотами грейпфрута и розы и «Звездная ночь» с грушево-миндальным ароматом посвящены картинам Берты Моризо и Ван Гога и приготовлены со специальными пудрами с травами. Они дают особое послевкусие.

Коктейль «Цветок жизни» посвящен картине Фриды Кало, а «Кувшинки» — полотну Клода Моне. В этих коктейлях прибегают к использованию особого масла — оно будто задерживает и продлевает вкус напитка. В коктейле «Отлив», вдохновленном картиной Карлоса де Аэса, текила и вермут сочетаются с шоколадом и белым маршмеллоу, которые, растворяясь в бокале, дают более сливочный оттенок во вкусе. А персик и дыня придают «Версальскому саду», посвященному полотну Эдуарда Мане, цветочные оттенки.

Альбина Самойлова