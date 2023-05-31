Эти сладкие белые ночи

Конфетная фабрика «Культура» создала специальную конфету к 320-летию Петербурга «Белые ночи с вареной сгущенкой».

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Она выпущена ограниченным тиражом в специальных коробках (их всего 500) с городской символикой и фиксированными сроками продажи — с 15 по 30 мая.

В основе конфеты, похожей на птичье молоко,— ностальгический вкус вареной сгущенки. «Белые ночи» продолжают общую идею «Культуры» о пережитых и осмысленных вкусах. Бренд-кондитер Женя Шефер рассказывает о своем вдохновении прогулками летними ночами, когда есть только ветер Финского залива, бесконечный горизонт и любимые орешки с вареной сгущенкой. Именно этот вкус-ощущение обыгран в новой конфете и обернут в тонкий слой ароматичного белого шоколада из перуанского какао-масла.

Дмитрий Рязанов, основатель фабрики «Культура» (она награждена золотой медалью «Лучший продукт России 2023»), комментирует: «Мы горды делать первый пилотный проект с комитетом по культуре Санкт-Петербурга — интеграцию бизнеса в празднование Дня города. Я хотел бы, чтобы бизнес принимал более активное участие в жизни города, тем более в таких замечательных событиях. 320 лет — важная дата. Это дает общее ощущение праздника везде, в каждом магазине и на каждой улице, и не только 27 мая на Дворцовой площади».

Зося Пашковская