Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Joli Grand Bistrot в особняке Мясникова

Рестораны

В атриуме исторического особняка на улице Восстания открылся ресторанный проект от Михаила Соколова, Тимура Дмитриева и Глена Баллиса.

Фото: ресторан Joli Grand Bistrot

Фото: ресторан Joli Grand Bistrot

Joli в переводе с французского — «красивый», а grand bistrot — намек на то, что ресторан этот, что называется, на каждый день и с понятной едой. В меню, разработанном известным московским шеф-поваром и ресторатором Гленом Баллисом,— тартары, салаты из свежих овощей, стейки, паста и рыбные блюда. Сопровождаются подачи натуральными соусами, в том числе знакомыми «Винегрет» или «Голландез», и не такими популярными — например, «Миньонет» или «Кафе де пари».

Шеф-сомелье Анастасия Максимова (Juan Cantina Espanola) собрала около 250 наименований вин, преимущественно из Франции, Италии, Германии и России.

Вход в ресторан начинается с пекарни Joli bakery — с круассанами, ватрушками и кишами, здесь подают завтраки. В пекарне также пекут багеты, французский хлеб «Фугас» для Joli и хлеб для тапас для соседнего ресторана Juan.

Дизайном интерьера Joli занималась Евгения Ужегова (Eva, Insider, Juan Cantina Espanola). В концепции интерьера — «атмосфера натурального сада, созданного самой природой».

Альбина Самойлова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...