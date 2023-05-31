Joli Grand Bistrot в особняке Мясникова

В атриуме исторического особняка на улице Восстания открылся ресторанный проект от Михаила Соколова, Тимура Дмитриева и Глена Баллиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Joli Grand Bistrot Фото: ресторан Joli Grand Bistrot

Joli в переводе с французского — «красивый», а grand bistrot — намек на то, что ресторан этот, что называется, на каждый день и с понятной едой. В меню, разработанном известным московским шеф-поваром и ресторатором Гленом Баллисом,— тартары, салаты из свежих овощей, стейки, паста и рыбные блюда. Сопровождаются подачи натуральными соусами, в том числе знакомыми «Винегрет» или «Голландез», и не такими популярными — например, «Миньонет» или «Кафе де пари».

Шеф-сомелье Анастасия Максимова (Juan Cantina Espanola) собрала около 250 наименований вин, преимущественно из Франции, Италии, Германии и России.

Вход в ресторан начинается с пекарни Joli bakery — с круассанами, ватрушками и кишами, здесь подают завтраки. В пекарне также пекут багеты, французский хлеб «Фугас» для Joli и хлеб для тапас для соседнего ресторана Juan.

Дизайном интерьера Joli занималась Евгения Ужегова (Eva, Insider, Juan Cantina Espanola). В концепции интерьера — «атмосфера натурального сада, созданного самой природой».

Альбина Самойлова