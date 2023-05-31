Летние хиты в МА

В ресторане МА с 1 июня действует новое меню.

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Шеф-повар ресторана Евгений Уваров полностью обновил летнее меню. Теперь один из главных хитов — клубничное гаспачо с томатами. И еще — холодный щавелевый суп с манго и брынзой с добавлением сока лайма. Блюдо сервируется тартаром из манго, кусочками брынзы, орехами и оливковым маслом.

Стоит попробовать новые тартары: из говядины на картофельном гратене с муссом из пармезана или из форели с манго и соусом из персика — блюдо украшается красной икрой и микрозеленью, добавляется тархун, что придает тартару необычный освежающий вкус.

Среди новинок — телятина, томленная в овощном чесночном соусе демиглас, на дранике с карамелизированным луком. Сверху все это укрывается воздушным трюфельным соусом. Из рыбных блюд заслуживает внимания филе сибаса, обжаренное на углях. Рыбу подают на подушке из рукколы, черри и огурцов с маслом, соевым соусом и соком лайма.

Коктейльный сезон в МА называется Flower Power: два коктейльных сета с нотками вишни, персика, розы и лаванды.

Альбина Самойлова