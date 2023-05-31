С утра пораньше

В загородном ресторане «Б.О.Р. 812» запускают меню ранних завтраков. Бренд-шеф Сергей Постников и шеф-повар Сергей Филиппов переосмыслили утреннюю классику — на завтрак здесь готовят более десятка блюд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зеленый омлет с черным трюфелем

Фото: ресторан Б.О.Р.812 Зеленый омлет с черным трюфелем

Фото: ресторан Б.О.Р.812

Среди новинок — сливочный скрембл со спаржей и черным трюфелем, воздушный омлет со страчателлой и щучьей икрой, пряная шакшука, к которой в ресторане сами выпекают хлеб. Подают, конечно, и бенедикт с лососем, и брускетту с крабом и авокадо.

Сладкие завтраки в ресторане «Б.О.Р. 812» основаны на знакомых с детства сочетаниях и вкусах: овсяная каша с ягодами, сырники с соленой карамелью, ленивые вареники с воздушным муссом из сгущенки, тонкие блинчики с ягодным соусом фламбе, манник с ванильным мороженым. Рисовую кашу здесь подают с соленой карамелью и миндалем.