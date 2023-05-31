На верандах в Новой Голландии

Этим летом, кроме открытой веранды ресторана Kuznyahouse в Новой Голландии, свое пространство получило и Paradiso Cafe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Kuznyahouse Фото: ресторан Kuznyahouse

Первая по-прежнему находится прямо напротив травяного сада и предполагает заказ по меню ресторана, а вторая, Paradiso Cafe, расположена ближе к детской площадке «Фрегат», и здесь действует только меню кафе. Меню завтраков на двух верандах одинаковое, а вот основное меню Kuznyahouse и Paradiso Cafe отличается.

Специально к открытию сезона шеф-повар Руслан Закиров обновил основное меню Kuznyahouse. Оно традиционно включает сезонные овощи, травы и морепродукты. Среди новинок — хумус из батата с маринованным виноградом; крудо из гребешка с соусом из сладких томатов; морковь на гриле с горгонзолой, пеканом и кленовым соусом; молодая капуста на гриле с креветками и пармезаном. Стоит попробовать и свекольник с пастрами из индейки и пармезаном или лазанью «Четыре сыра» с муссом из пармезана и трюфелем.