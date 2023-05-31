Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гастрольная паста

Рестораны

Каждый месяц известные шеф-повара Петербурга разрабатывают специальную пасту для итальянского ресторана UVA.

Фото: ресторан UVA

Фото: ресторан UVA

Бренд-шеф ресторана Никита Сечин адаптирует традиционные итальянские рецепты под локальные российские продукты. В мае создать свой специалитет пригласили бренд-шефа ресторанов «Миндаль» и «Шеф Маруся & Co» Марину Наумову. Она — гуру традиционной кавказской гастрономии, умеет экспериментировать с традиционными рецептами и подачей блюд, ведет авторские курсы грузинской кухни.

Для гостей UVA Марина подготовила сливочную пасту с морепродуктами в соусе том-кха. Свежесть кафира, лемонграсса и кинзы тонко подчеркивает вкус кальмара, мидий и креветок.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...