Гастрольная паста

Каждый месяц известные шеф-повара Петербурга разрабатывают специальную пасту для итальянского ресторана UVA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан UVA Фото: ресторан UVA

Бренд-шеф ресторана Никита Сечин адаптирует традиционные итальянские рецепты под локальные российские продукты. В мае создать свой специалитет пригласили бренд-шефа ресторанов «Миндаль» и «Шеф Маруся & Co» Марину Наумову. Она — гуру традиционной кавказской гастрономии, умеет экспериментировать с традиционными рецептами и подачей блюд, ведет авторские курсы грузинской кухни.

Для гостей UVA Марина подготовила сливочную пасту с морепродуктами в соусе том-кха. Свежесть кафира, лемонграсса и кинзы тонко подчеркивает вкус кальмара, мидий и креветок.