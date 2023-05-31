Редкости из камня

В Музее Фаберже проходит цикл лекций «Загадки дворцовых коллекций: судьба собраний императорской семьи и русской аристократии в начале XX века».

Наталья Боровкова, старший научный сотрудник Горного музея, рассказывает о коллекциях произведений искусства из природного декоративного камня и собраниях редкостей, которые хранились в разных дворцах Петербурга на рубеже XX века. А еще — о том, как удалось сохранить и передать в музейные собрания ценности, принадлежавшие российским императорам и аристократам.