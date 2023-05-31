Дирижабль над Царским Селом

В июле стартует новый масштабный проект «В небе Царского Села: воздухоплавание в императорской резиденции». Он проводится совместно с благотворительным фондом содействия музею «Царское Село» и научно-исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при поддержке Фонда президентских грантов.

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В программе — кинопоказы под открытым небом и лекции на тему проекта, мастер-классы по созданию фантастических летательных аппаратов для родителей и детей, выставка об отечественном воздухоплавании начала ХХ века, авторские экскурсии.

Кульминацией проекта станет запуск в небо над Ратной палатой дирижабля и проведение исторической реконструкции с участием клуба «Преображенский полк». Мероприятия посвящаются двум событиям. 20 августа 1912 года военный дирижабль «Ястреб» установил в небе Царского Села мировой рекорд высоты полета этого вида воздушных судов — 1800 метров, а в июле 1913 года этот же дирижабль принял участие в учении войск Царскосельского лагеря в Красном Селе.

Для детской аудитории запланирована программа «Выше облаков» по конструированию моделей летательных аппаратов, мастер-класс по созданию модели воздушного шара, мастерские «Вокруг России за 80 дней» по изготовлению открыток в традиционных техниках разных регионов России, карнавальное шествие в костюмах, которые дети будут делать сами на занятии «Сам себе самолет».

«Место проведения проекта и его тема выбраны неслучайно. Развитие отечественного воздухоплавания на рубеже XIX–ХХ веков происходило при непосредственном участии императора Николая II и великого князя Александра Михайловича, имена которых неразрывно связаны с Царским Селом,— говорит начальник отдела развития Александровского дворца Татьяна Андреева.— И в Царском Селе находится единственный в стране музей, посвященный истории Первой мировой,— "Россия в Великой войне" в Ратной палате. Именно в этот период стали использовать дирижабли с практическими целями».

Зося Пашковская