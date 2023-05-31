Seno рядом с Сенной

На Гороховой улице открылось общественно-деловое пространство Seno. Этот масштабный городской проект соединяет три здания на площади 20 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Seno Фото: пресс-служба Seno

Дома относятся к исторической городской застройке второй половины XIX века. В одном из зданий — сейчас это локация G47 — находился ленинградский мебельный комбинат «Нева», в другом когда-то располагались склады. Внутри их соединяет Сенной бульвар, открытый в 2021 году.

Среди резидентов нового пространства — магазины одежды и обуви, рестораны и кафе, бары и ночной клуб, офисы и коворкинги. Среди них — Community Heroes, «Все свои», Wolee, Good Girls Club, iCenter, Bilingua Ladies, «Тату Порт», «Букет Мукет», Block 18, Vans-vans.ru и многие другие.

Альбина Самойлова