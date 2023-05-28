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Коммерсантъ FM
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Сделка Байдена боится

Президенту США удалось добиться повышения потолка госдолга почти на своих условиях

Президент США Джо Байден празднует победу. Он сумел практически на своих условиях добиться поднятия на два ближайших года потолка госдолга США на $4 трлн. Случившееся отодвигает проблему очередного поднятия лимита с выборного года и не дает возможности оппонентам использовать проблему госдолга в качестве оружия против кандидата от Демократической партии в ходе президентской гонки. Пожалуй, единственное, чего удалось добиться республиканцам,— это сокращение бюджетных расходов без повышения налогов для самых богатых. Это, правда, вызвало недовольство левого крыла демократов, но и без них законопроект с большой долей вероятности пройдет утверждение в обеих палатах Конгресса в ближайшие дни. Тем более что время есть — американский Минфин передвинул с 1 на 5 июня час Х, когда Соединенным Штатам мог бы грозить дефолт.

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли сделки по поднятию потолка госдолга «по существу». Об этом в субботу сообщили сначала американские СМИ, а потом и два главных участника переговоров.

Глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter заявил, что по принципиальным позициям достигнут компромисс, осталось урегулировать лишь детали. «Сегодня вечером спикер Маккарти и я достигли соглашения по бюджету по существу»,— заявил президент. Соглашение — «важный шаг, который позволяет сократить расходы, одновременно защищая важнейшие программы для работающего населения и стимулирующие экономику для всех». При этом, продолжил президент, оно представляет компромисс, и «не все получили то, чего хотели», но главное здесь в том, что удалось предотвратить «катастрофический дефолт».

По словам господина Байдена, после того как в воскресенье переговорщики завершат работу над текстом предложения, документ будет передан в Палату представителей и Сенат на утверждение. «Я настоятельно призываю обе палаты немедленно принять соглашение»,— подвел итог американский президент.

Поздним вечером в субботу к прессе вышел и сам спикер Палаты представителей. Он подтвердил, что соглашение достигнуто «по существу».

Господин Маккарти отметил, что говорил с Джо Байденом в субботу дважды. И хотя по основным вопросам стороны пришли к консенсусу, но «еще много работы», на которую уйдет все воскресенье.

Затем, согласно ожиданиям спикера, документ будет опубликован, а на голосование вынесен в среду. Это соответствует более ранним обещаниям Кевина Маккарти Конгрессу о том, что голосование по законопроекту не должно состояться раньше, чем через 72 часа после того, как его текст будет доступен для изучения. Таким образом, у законодателей есть неделя на чтение и утверждение законопроекта. Ведь, согласно письму главы американского Минфина Джаннет Йеллен от 26 мая, дефолт по обязательствам США не стоит ожидать ранее 5 июня (до этого она называла его датой 1 июня).

Пока Кевин Маккарти не стал в подробностях рассказывать о деталях договоренностей с Белым домом, заверив журналистов, что «Америка этого достойна». По его словам, документ содержит «историческое сокращение расходов, последовательные реформы, которые выведут людей из бедности». При этом он подчеркнул, что в новом законопроекте не предполагается новых налогов, чего так требовали от республиканцев демократы. После выступления перед прессой господин Маккарти заявил о намерении проинформировать о сделке членов Палаты представителей.

Судя по утечкам с переговоров в американских СМИ, господину Маккарти есть что скрывать. Республиканцам, по сути, удалось отвоевать у правящей партии совсем немного.

Пожалуй, главное достижение — экономии в Белом доме будут добиваться не за счет повышения налогов на самых богатых американцев, а через перераспределение средств на существующие программы. The Washington Post со ссылкой на три источника, «знакомых с ситуацией», накануне сообщила, что договоренности, возможно, предполагают заморозку федеральных расходов, что соответствует первоначальному предложению демократов, в то время как республиканцы требовали их сокращения.

В одностраничном сообщении Республиканской партии о сделке, с которым удалось ознакомиться The Hill, отмечается, что заморозка будет достигнута за счет снижения дискреционных расходов, не связанных с обороной, до уровня 2022 финансового года. Общие федеральные расходы ограничивают до 1% ежегодного роста в течение шести лет. Хотя источник, знакомый с соглашением, заявил изданию, что после 2025 года не существует особых ограничений для роста бюджета, а есть только формулировка «неисполнимые целевые показатели ассигнований». Республиканцы добились также сокращения расходов налоговой службы и возвращения неизрасходованных фондов на борьбу с пандемией в бюджет.

Что же касается обороны, расходы на нее будут соответствовать тому, что Джо Байден запросил в своем предложении по бюджету на 2024 финансовый год, что составляет рекордные $900 млрд.

Другим запросом республиканцев было значительно повысить требования к населению, получающему пособия от государства и более быстрое прохождение через утверждение правительством программ, связанных с энергетической независимостью США. Достоверно неизвестно, удалось ли республиканцам протолкнуть эти инициативы.

Источники Politico сообщали в субботу утром, что в случае утверждения сделки изменения внесут в 12 законопроектов о расходах.

Однако все чего удалось добиться республиканцам, меркнет перед главной победой Джо Байдена: потолок госдолга, если законопроект удастся провести, повысят на два ближайших года на $4 трлн, следует из упомянутой записки Республиканской партии. То есть этот вопрос никак не будет беспокоить Джо Байдена в его предвыборный год.

Правые республиканцы уже рисуют сделку как «капитуляцию» Кевина Маккарти перед Джо Байденом и обещают заблокировать документ, когда он будет вынесен на голосование.

Однако с учетом того, что соглашение носит двухпартийный характер, оно имеет все шансы пройти через Палату представителей даже без голосов правых республиканцев.

Член праворадикального кружка Палаты представителей «Кокуса Свободы» Дэн Бишоп в своем Twitter в субботу не скрывал раздражения: «Если переговорщики спикера по существу снова допустят просто увеличение лимита долга… настолько большое, что оно даже защитит Байдена от проблемы в президентской (гонке.— “Ъ”), это война». В субботу перед объявлением о сделке недовольство выразил и другой член кружка, республиканец Чип Рой. Он потребовал от республиканских переговорщиков «стоять на своем» и указал, что идти на такой компромисс недопустимо. Ведь законопроект, принятый республиканцами в Палате представителей, предлагает повысить потолок лишь на $1,5 трлн, а не на $4 трлн, на которые, судя по всему, согласился господин Маккарти.

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К слову, именно члены этого кружка добились от Кевина Маккарти в обмен на свои голоса подписать в январе соглашение. По нему за получение поста спикера тот обещал отстаивать интересы партии по вопросу бюджетных трат и госдолга. В противном случае законодатели грозили ему объявлением вотума недоверия. И даже несмотря на то, что у законопроекта есть все шансы получить большинство от демократов и республиканцев, оставив левых и правых ни с чем, господину Маккарти предстоят сложные объяснения, а возможно и прямой конфликт с однопартийцами, которых он однажды убедил, что не предаст их интересы.

По версии The Hill, несмотря на критику справа, республиканцы явно выиграли дебаты в одном крайне важном вопросе.

В отличие от других дискуссий с потолком долга, где лидеры Республиканской партии требовали сокращения расходов, но взамен уступали демократам в повышении налогов, Кевину Маккарти удалось сосредоточить усилия по сокращению дефицита только на расходной части бюджетного уравнения.

Это «крупная победа республиканцев», которая всерьез разозлила демократов, уверено издание. И именно это может дать некоторое оправдание спикеру в борьбе со шквалом критики со стороны своих крайне правых.

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The Hill цитирует члена Палаты представителей Тома Эммера, который пытается убедить однопартийцев утвердить эту сделку и не конфликтовать со спикером. «Меня не пугает то, что написано в этом законопроекте. Мы постоянно поддерживаем связь с нашими коллегами, убеждая их в том, что они не должны принимать (за правду.— “Ъ”) то, о чем сообщается (со слов источников в прессе.— “Ъ”). Не верьте тому, что читаете, пока не услышите это от нас»,— заявил изданию конгрессмен.

Екатерина Мур, Вашингтон

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