Сделка Байдена боится

Президент США Джо Байден празднует победу. Он сумел практически на своих условиях добиться поднятия на два ближайших года потолка госдолга США на $4 трлн. Случившееся отодвигает проблему очередного поднятия лимита с выборного года и не дает возможности оппонентам использовать проблему госдолга в качестве оружия против кандидата от Демократической партии в ходе президентской гонки. Пожалуй, единственное, чего удалось добиться республиканцам,— это сокращение бюджетных расходов без повышения налогов для самых богатых. Это, правда, вызвало недовольство левого крыла демократов, но и без них законопроект с большой долей вероятности пройдет утверждение в обеих палатах Конгресса в ближайшие дни. Тем более что время есть — американский Минфин передвинул с 1 на 5 июня час Х, когда Соединенным Штатам мог бы грозить дефолт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли сделки по поднятию потолка госдолга «по существу». Об этом в субботу сообщили сначала американские СМИ, а потом и два главных участника переговоров.

Глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter заявил, что по принципиальным позициям достигнут компромисс, осталось урегулировать лишь детали. «Сегодня вечером спикер Маккарти и я достигли соглашения по бюджету по существу»,— заявил президент. Соглашение — «важный шаг, который позволяет сократить расходы, одновременно защищая важнейшие программы для работающего населения и стимулирующие экономику для всех». При этом, продолжил президент, оно представляет компромисс, и «не все получили то, чего хотели», но главное здесь в том, что удалось предотвратить «катастрофический дефолт».

По словам господина Байдена, после того как в воскресенье переговорщики завершат работу над текстом предложения, документ будет передан в Палату представителей и Сенат на утверждение. «Я настоятельно призываю обе палаты немедленно принять соглашение»,— подвел итог американский президент.

Поздним вечером в субботу к прессе вышел и сам спикер Палаты представителей. Он подтвердил, что соглашение достигнуто «по существу».

Господин Маккарти отметил, что говорил с Джо Байденом в субботу дважды. И хотя по основным вопросам стороны пришли к консенсусу, но «еще много работы», на которую уйдет все воскресенье.

Затем, согласно ожиданиям спикера, документ будет опубликован, а на голосование вынесен в среду. Это соответствует более ранним обещаниям Кевина Маккарти Конгрессу о том, что голосование по законопроекту не должно состояться раньше, чем через 72 часа после того, как его текст будет доступен для изучения. Таким образом, у законодателей есть неделя на чтение и утверждение законопроекта. Ведь, согласно письму главы американского Минфина Джаннет Йеллен от 26 мая, дефолт по обязательствам США не стоит ожидать ранее 5 июня (до этого она называла его датой 1 июня).

Пока Кевин Маккарти не стал в подробностях рассказывать о деталях договоренностей с Белым домом, заверив журналистов, что «Америка этого достойна». По его словам, документ содержит «историческое сокращение расходов, последовательные реформы, которые выведут людей из бедности». При этом он подчеркнул, что в новом законопроекте не предполагается новых налогов, чего так требовали от республиканцев демократы. После выступления перед прессой господин Маккарти заявил о намерении проинформировать о сделке членов Палаты представителей.

Судя по утечкам с переговоров в американских СМИ, господину Маккарти есть что скрывать. Республиканцам, по сути, удалось отвоевать у правящей партии совсем немного.

Пожалуй, главное достижение — экономии в Белом доме будут добиваться не за счет повышения налогов на самых богатых американцев, а через перераспределение средств на существующие программы. The Washington Post со ссылкой на три источника, «знакомых с ситуацией», накануне сообщила, что договоренности, возможно, предполагают заморозку федеральных расходов, что соответствует первоначальному предложению демократов, в то время как республиканцы требовали их сокращения.

В одностраничном сообщении Республиканской партии о сделке, с которым удалось ознакомиться The Hill, отмечается, что заморозка будет достигнута за счет снижения дискреционных расходов, не связанных с обороной, до уровня 2022 финансового года. Общие федеральные расходы ограничивают до 1% ежегодного роста в течение шести лет. Хотя источник, знакомый с соглашением, заявил изданию, что после 2025 года не существует особых ограничений для роста бюджета, а есть только формулировка «неисполнимые целевые показатели ассигнований». Республиканцы добились также сокращения расходов налоговой службы и возвращения неизрасходованных фондов на борьбу с пандемией в бюджет.

Что же касается обороны, расходы на нее будут соответствовать тому, что Джо Байден запросил в своем предложении по бюджету на 2024 финансовый год, что составляет рекордные $900 млрд.

Другим запросом республиканцев было значительно повысить требования к населению, получающему пособия от государства и более быстрое прохождение через утверждение правительством программ, связанных с энергетической независимостью США. Достоверно неизвестно, удалось ли республиканцам протолкнуть эти инициативы.

Источники Politico сообщали в субботу утром, что в случае утверждения сделки изменения внесут в 12 законопроектов о расходах.

Однако все чего удалось добиться республиканцам, меркнет перед главной победой Джо Байдена: потолок госдолга, если законопроект удастся провести, повысят на два ближайших года на $4 трлн, следует из упомянутой записки Республиканской партии. То есть этот вопрос никак не будет беспокоить Джо Байдена в его предвыборный год.

Правые республиканцы уже рисуют сделку как «капитуляцию» Кевина Маккарти перед Джо Байденом и обещают заблокировать документ, когда он будет вынесен на голосование.

Однако с учетом того, что соглашение носит двухпартийный характер, оно имеет все шансы пройти через Палату представителей даже без голосов правых республиканцев.

Член праворадикального кружка Палаты представителей «Кокуса Свободы» Дэн Бишоп в своем Twitter в субботу не скрывал раздражения: «Если переговорщики спикера по существу снова допустят просто увеличение лимита долга… настолько большое, что оно даже защитит Байдена от проблемы в президентской (гонке.— “Ъ”), это война». В субботу перед объявлением о сделке недовольство выразил и другой член кружка, республиканец Чип Рой. Он потребовал от республиканских переговорщиков «стоять на своем» и указал, что идти на такой компромисс недопустимо. Ведь законопроект, принятый республиканцами в Палате представителей, предлагает повысить потолок лишь на $1,5 трлн, а не на $4 трлн, на которые, судя по всему, согласился господин Маккарти.

К слову, именно члены этого кружка добились от Кевина Маккарти в обмен на свои голоса подписать в январе соглашение. По нему за получение поста спикера тот обещал отстаивать интересы партии по вопросу бюджетных трат и госдолга. В противном случае законодатели грозили ему объявлением вотума недоверия. И даже несмотря на то, что у законопроекта есть все шансы получить большинство от демократов и республиканцев, оставив левых и правых ни с чем, господину Маккарти предстоят сложные объяснения, а возможно и прямой конфликт с однопартийцами, которых он однажды убедил, что не предаст их интересы.

По версии The Hill, несмотря на критику справа, республиканцы явно выиграли дебаты в одном крайне важном вопросе.

В отличие от других дискуссий с потолком долга, где лидеры Республиканской партии требовали сокращения расходов, но взамен уступали демократам в повышении налогов, Кевину Маккарти удалось сосредоточить усилия по сокращению дефицита только на расходной части бюджетного уравнения.

Это «крупная победа республиканцев», которая всерьез разозлила демократов, уверено издание. И именно это может дать некоторое оправдание спикеру в борьбе со шквалом критики со стороны своих крайне правых.

The Hill цитирует члена Палаты представителей Тома Эммера, который пытается убедить однопартийцев утвердить эту сделку и не конфликтовать со спикером. «Меня не пугает то, что написано в этом законопроекте. Мы постоянно поддерживаем связь с нашими коллегами, убеждая их в том, что они не должны принимать (за правду.— “Ъ”) то, о чем сообщается (со слов источников в прессе.— “Ъ”). Не верьте тому, что читаете, пока не услышите это от нас»,— заявил изданию конгрессмен.

Екатерина Мур, Вашингтон