Главные новости за 26 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Утром Краснодар был атакован с помощью двух беспилотников. В 4:17 в районе улицы Морской прогремел взрыв. Позже стало известно о повреждении офисного здания и жилого дома, а также двух зданий на улице Гаражной, расположенной неподалеку.

В ночь с 25 на 26 мая в Туапсинском районе произошли четыре землетрясения. Власти муниципалитета сообщили, что жертв и разрушений нет. Они также разместили в Telegram правила поведения при землетрясении.

В Геленджике сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из объектов структуры правоохранительных органов. Правоохранители задержали местного жителя, который является сторонником украинского неонацизма.

В Краснодаре 53 городских бомбоубежища смогут в течение суток принять жителей в случае необходимости. Всего, по данным городских властей, на территории Краснодара расположено 215 защитных сооружений гражданской обороны.

Полиция Краснодара нашла владелицу сервалов, которые были заперты в гараже. Помочь в отлове и содержании сервалов готов краснодарский «Сафари-парк».

В Крыму отменили все ковидные ограничения. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Мэрия Краснодара сообщила о выплате компенсаций жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа. По законодательству, они смогут получить до 100 тыс. руб.

Власти Краснодара ищут средства на создание единой набережной реки Кубань. Первым этапом должно стать укрепление правого берега реки Кубань на участке от улицы Тургенева до Рождественского парка.

В адыгейском ауле Ходзь подтопило более 100 придомовых территорий и частных домовладений. Оперативные службы направили людей и технику для помощи пострадавшим.

Жители Крыма остались без интернета из-за крупной аварии на сетях одного из основных провайдеров. Авария произошла у ООО «Миранда-медиа».

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