Власти Туапсинского района: за ночь зафиксировано четыре подземных толчка, разрушений нет

В результате серии землетрясений, которые произошли в ночь с 25 на 26 мая в Туапсинском районе, жертв и разрушений нет, сообщили власти муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

«Обследованы территории, инфраструктура и социально значимые объекты. Обошлось без последствий. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заявлений от жителей о каких-либо повреждениях, авариях не поступало.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 11 километрах южнее Туапсе, в Шепсинском поселении, на глубине 5 км.

В течение четырех часов были зафиксированы четыре толчка: 25 мая в 22:02 магнитудой 4,4, в 22:20 магнитудой 3,6, в 23:31 магнитудой 3,8; 26 мая в 1 час 49 минут магнитудой 3,6.

За последние две недели в Туапсинском районе произошло пять сейсмособытия разной интенсивности. 15 мая под Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,2. 13 мая в двух километрах к югу от Туапсе зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6.

Наталья Решетняк

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