Запертых в гараже Краснодара сервалов готов забрать «Сафари-парк»

Краснодарский зоопарк «Сафари-парк» готов помочь в отлове и содержании сервалов, которых зоозащитники нашли запертыми в гараже. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила замдиректора парка Кристина Ханаху.

«Мы готовы направить киперов, покормить животных, предоставить карантинную зону»,— отметила Кристина Ханаху. Она подчеркнула, что через решетчатый забор можно дать кошкам мясо или специальные корма, чтобы они не голодали.

По словам замдиректора, парк также готов взять сервалов для дальнейшей передачи в то учреждение, которое определит департамент ветеринарии Кубани.

Утром 26 мая полиция Краснодара сообщила о розыске владельцев сервалов, которых нашли запертыми в гараже. Муниципальная служба спасения не имеет права вскрывать гараж без согласия собственника. Полиция проводит проверку.

Татьяна Ручкина

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