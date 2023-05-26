В ауле Адыгеи из-за ливня подтопило дома и дороги

В ауле Ходзь в результате дождевого паводка оказались подтоплены частные домовладения и дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Адыгее.

«На место выехали руководство Главного управления и оперативная группа для оказания всей необходимой помощи населению и координации работы всех экстренных служб»,— отметили в ведомстве.

Как написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале, оперативные службы уже направили людей и технику для помощи пострадавшим. Он подчеркнул, что лично выехал на место ЧС для оценки ситуации и координации работы служб.

Татьяна Ручкина

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