Жителям Туапсинского района напомнили о правилах поведения при землетрясении

Власти Туапсинского района разместили в Telegram правила поведения при землетрясении. Сегодня ночью в муниципалитете было зафиксировано четыре подземных толчка магнитудой от 4,4 до 3,6 с интервалом от 18 минут до 2,5 часов. В результате землетрясений жертв и разрушений нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

«Если первые толчки застали вас на первом этаже, нужно немедленно выбежать на улицу, в вашем распоряжении не более 15–20 секунд»,— говорится в памятке.

Жителям верхних этажей советуют воспользоваться углами, образованными капитальными стенами, укрыться в дверных проемах, распахнув дверь, или спрятаться под стол, закрыв лицо руками, чтобы не пораниться кусками отлетающей штукатурки, стекла и др.

При землетрясении важно держаться подальше от окон и стеклянных перегородок, чтобы не пораниться осколками, напоминают власти.

Нельзя во время угрозы обрушения здания пользоваться лифтом, выбегать на лестницу с верхних этажей.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram