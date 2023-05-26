Жильцы пострадавших от взрыва газа квартир в Краснодаре получат компенсации

Жильцы квартир в доме, пострадавшем от взрыва газа, получат до 100 тыс. руб. компенсации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

В доме по улице Клинической, 18 продолжает работать специальная комиссия. Она обследует все 100 квартир. Работа выполнена уже на 90%, завершить ее планируют в понедельник. По словам начальника городского управления гражданской защиты Виталия Казликина, все жильцы оповещены и знают дальнейшие действия.

Жителям, чьи квартиры пострадали, направят однократные компенсации. 10 тыс. руб. получит каждый пострадавший. 50 тыс. руб. полагается жителям при частичной утрате имущества и 100 тыс. руб. — при полной.

Возгорание после хлопка газа в доме на ул. Клинической, 18 произошло вечером 24 мая. По этому адресу действует локальный режим ЧС. В доме уже восстановили электроэнергию и водоснабжение, газоснабжение есть во всех подъездах, кроме четвертого — наиболее поврежденного.

Татьяна Ручкина

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