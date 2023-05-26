ФСБ предотвратила теракт на объекте силового ведомства в Геленджике

В Геленджике предотвратили теракт на одном из объектов структуры правоохранительных органов. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на ФСБ России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, задержан местный житель, который является сторонником украинского неонацизма. Сообщается, что мужчина 1981 года рождения оборудовал тайник в лесу, где он хранил взрывное устройство.
Дома у злоумышленника нашли компоненты взрывчатки. Сотрудники ФСБ обнаружили при обыске инструкции из украинских националистических инернет-пабликов по сборке взрывных устройств и их использованию.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (подготовка теракта).
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