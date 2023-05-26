ФСБ предотвратила теракт на объекте силового ведомства в Геленджике

В Геленджике предотвратили теракт на одном из объектов структуры правоохранительных органов. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, задержан местный житель, который является сторонником украинского неонацизма. Сообщается, что мужчина 1981 года рождения оборудовал тайник в лесу, где он хранил взрывное устройство.

Дома у злоумышленника нашли компоненты взрывчатки. Сотрудники ФСБ обнаружили при обыске инструкции из украинских националистических инернет-пабликов по сборке взрывных устройств и их использованию.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (подготовка теракта).

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram