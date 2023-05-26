В Краснодаре полиция нашла хозяйку запертых в гараже сервалов

Полиция Краснодара установила личность хозяйки сервалов, которых нашли запертыми в гараже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

40-летняя жительница города Шахты Ростовской области переехала в Краснодар недавно. Она рассказала, что купила самку и самца за 100 тыс. руб. неделю назад. Она арендовала гараж, чтобы содержать животных. По ее словам, там кошки должны были находиться недолго, пока она не нашла бы место содержания получше.

«По окончании проверки полиция отправит все материалы в Росприроднадзор для законного процессуального решения. Там и примут решение о дальнейшей судьбе экзотических хищников»,— сообщили в УМВД по Краснодару.

Кошек нашли зоозащитники в гараже на 2-м проезде Айвазовского. По данному факту была организована проверка. Сейчас полицейскими и зоозащитниками достигнута договоренность с зоопарком о добровольной передаче туда животных. Как ранее писал «Ъ-Кубань», принять и обследовать диких кошек готов «Сафари-парк».

Татьяна Ручкина

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