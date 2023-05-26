Власти Крыма отменили все ковидные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о снятии всех ограничительных мер, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. Документ опубликован на портале правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Документ отменяет указ главы республики о введении режима повышенной готовности на территории Крыма от 17 марта 2020 года, а также 132 других указа, вносящих в него изменения и принятых за истекший период.

В четверг об отмене режима повышенной готовности, вводившегося в 2020 году из-за пандемии, сообщили власти Адыгеи.

Михаил Волкодав

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