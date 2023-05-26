Власти Краснодара ищут средства на создание единой набережной реки Кубань

В Краснодаре прорабатывают возможность финансирования проекта укрепления правого берега реки Кубань на участке от улицы Тургенева до Рождественского парка. Как сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу мэрии, это станет первым этапом создания единой набережной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

По информации городского департамента строительства, проект берегоукрепления уже готов. Сейчас идет поиск средств для его реализации.

О планах строительства променада вдоль реки Кубань на участке от Затона до Юбилейного власти Краснодара говорили еще в 2014 году. В марте 2018 года был утвержден проект укрепления берега Кубани от Тургеневского моста до Рождественского сквера. В марте 2019 года занимавший тогда пост мэра Краснодара Евгений Первышов предложил создать единую набережную от микрорайона Гидростроителей до Юбилейного протяженностью 30 км. Работы должны были длиться около 10 лет.

Концепцию развития единой набережной Краснодара разработали в ноябре 2019 года. Берегоукрепление тогда оценивалось в 2 млрд руб., а полная стоимость проекта — в 6 млрд руб. Начать создание единой набережной планировали в 2020 году, но работы были перенесены из-за пандемии коронавируса.

В мае 2021 года стало известно, что берегоукрепление начнется после доведения средств в городскую казну. В июле того же года мэр заявил, что подрядчик станет известен в течение месяца. Год назад, в мае 2022 года, «Ъ-Кубань» сообщили в мэрии, что проект приостановлен из-за роста цен на стройматериалы. Отмечалось, что необходима стабилизация рыночных цен, чтобы актуализировать стоимость работ и сроки их проведения.

Татьяна Ручкина

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