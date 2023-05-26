Медведев: штурмовики должны получать снаряды выше установленных норм

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что российские предприятия ОПК вышли на большие объемы производства вооружений. По его оценке, сейчас военнослужащим хватает снарядов, однако штурмовики должны иметь приоритет в обеспечении. Ранее на снарядный голод жаловались бойцы ЧВК «Вагнер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов»,— поделился с журналистами мнением господин Медведев во время визита во Вьетнам.

По словам замглавы Совбеза, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса «вышли на большие объемы производства вооружений». «Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется»,— добавил он.

5 мая Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не хватает боеприпасов и его бойцы несут серьезные потери, а также раскритиковал Минобороны. Тогда господин Пригожин оценил снарядный голод в 90%. 9 мая, Евгений Пригожин рассказал, что президент Владимир Путин узнал о недостатке снарядов у ЧВК «Вагнер» и распорядился «обеспечить полностью всю потребность». Однако, по его словам, ЧВК получила только 10% запрашиваемого количества боеприпасов.

20 мая Евгений Пригожин заявил о взятии города. Затем о контроле над городом сообщило Минобороны России. По оценке Евгения Пригожина, при взятии города было убито 20 тыс. человек, еще столько же ранено. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия не взяла Бахмут и в городе по-прежнему остаются украинские военные.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».