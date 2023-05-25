Главные новости за 25 мая. Кубань. Крым, Адыгея

В Краснодаре ввели локальный режим ЧС из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Клинической. Однако некоторым жильцам дома разрешили провести ночь в своих квартирах.

В Мостовском районе из-за сильного потока воды, вызванного обильными ливнями, разрушился временный мост через реку Фарс.

В ночь на 25 мая в различных районах Крыма были сбиты и посажены шесть беспилотников.

Власти Краснодарского края планируют представить на Петербургском экономическом форуме три проекта пищевой промышленности. Их общая стоимость составляет более 82 млрд руб.

В Краснодаре суд изъял у застройщика «Кубаньземресурс» земельный участок после 11 лет аренды. Суд признал ничтожным договор, заключенный с городскими властями, из-за того что сделку заключили без аукциона.

В 2023 году власти Кубани выделят на льготные лекарства 12,3 млрд руб. Из них 9,6 млрд руб. — из краевого бюджета, 2,6 млрд руб. — из федерального.

Бывший оперуполномоченный из Краснодара Дмитрий Корчагин, обвиняемый в избиении до смерти задержанного в отделе полиции, не признал вину в ходе судебного заседания.

На территории Адыгеи отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19. На Кубани его отменили еще год назад.

Полиция организовала проверку из-за массовой драки возле кафе в Анапе.

Депутаты Законодательного собрания Кубани официально установили Радоницу нерабочим днем, а также прописали график выходных на этот праздник до 2053 года.

Певица Ольга Бузова сообщила в соцсетях о строительстве храма в Новой Адыгее с «именными куполами».

Власти Кубани через суд добились реставрации памятника Ленину в Новороссийске.

В Туапсинском районе на праздновании 103-й годовщины образования муниципалитета не будут устраивать салюты и проводить массовые гуляния.

В Краснодаре 80% жителей не поддерживают инициативу о введении шестидневной рабочей недели.

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