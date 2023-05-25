Ольга Бузова построит храм с «именными куполами» в Новой Адыгее

Ольга Бузова сообщила в соцсетях о строительстве храма в Новой Адыгее с «именными куполами». Сообщение опубликовано в Telegram-канале певицы.

Артистка посетила строительную площадку и показала ход возведения храма.

«Мы уже несколько лет помогаем в строительстве православного храма в Новой Адыгее. Вчера впервые доехала сама и поняла, какой сильный вклад я делаю»,— отметила Ольга Бузова.

Пользователи оценили жест певицы, однако упрекнули Бузову за слишком короткое платье, в котором она совершила визит в храм.

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого артистка заявила, что хотела бы прогуляться по Краснодару и посетить «парк Голицына».

Анастасия Донскова

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