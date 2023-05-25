На льготные лекарства в 2023 году на Кубани потратят 12,3 млрд рублей

В 2023 году власти Кубани выделят на льготные лекарства 12,3 млрд руб. Из них 9,6 млрд руб. — из краевого бюджета, 2,6 млрд руб. — из федерального. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как уточняет вице-губернатор региона Анна Минькова, сейчас в крае льготные препараты получает около 530 тыс. человек. В 2023 году на данный вид лекарств выделено на 500 млн руб. больше, чем в 2022 году.

«С рынка ушли ряд зарубежных компаний — поставщиков лекарств. В перечне отечественных препаратов есть все необходимые аналоги, которые нужно своевременно приобретать и обеспечивать ими льготников. Люди должны получать жизненно необходимые препараты в срок»,— подчеркнула госпожа Минькова.

Олег Исаев

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