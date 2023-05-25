В Краснодаре 80% жителей не хотят введения шестидневной рабочей недели

В Краснодаре 80% жителей не поддерживают инициативу о введении шестидневной рабочей недели. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Perfect Stock Фото: Perfect Stock

С предложением увеличить рабочую неделю выступили представители Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы считают, что данные меры позволят укрепить экономику РФ и обеспечить «технологический прорыв» в условиях санкций. Однако с поддержкой предложения откликнулись только 5% работодателей.

«При таком напряженном графике у людей просто пропадет интерес работать, и показатели, наоборот, понизятся»,— комментируют ситуацию менеджеры по персоналу.

Не поддерживают концепцию 53% представителей бизнес-сообщества, а 31% компаний заявили, что поддерживают идею о введении четырехдневной рабочей недели.

В Краснодаре инициативу поддерживают 10% жителей. Чаще всего в Краснодаре «за» высказывались люди старшего возраста (12%), а «против» — респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (83%). Мужчинам такая идея понравилась больше, чем женщинам (14% против 7%). Горожане, зарабатывающие от 80 тыс. руб. в месяц и более, чаще поддерживали инициативу, чем обладатели более низкого дохода (12% против 8%).

Анастасия Донскова

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