В Мостовском районе поток воды разрушил временный мост через реку Фарс

В Мостовском районе из-за сильного потока воды, вызванного обильными ливнями, разрушился временный мост через реку Фарс. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Частичное обрушение произошло в 05:00 на участке автотрассы «Кавказ» (72 км + 711 м) на подъезде к Майкопу.

«Бригада в составе 30 человек и семи единиц спецтехники занимается отводом воды. Проезд через реку перекрыт»,— говорится в сообщении.

Восстановить движение автомобилей в прежнем режиме планируют до конца текущих суток.

Временный мост через реку Фарс возвели в станице Ярославской в феврале 2023 года. Сооружение использовалось на время ремонта основной конструкции. Выполнить все работы и запустить движение в штатном режиме планируют до декабря текущего года.

Анастасия Донскова

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